В центре Минска начался крупный пожар
- 30.08.2018, 12:10
(обновляется) Горит мебельный центр на улице Веры Хоружей.
Крупный пожар на перекрестке Богдановича и Хоружей в Минске, сообщает Telegram-канал «Баста». Пожарные приехали на место происшествия.
Как сообщили очевидцы, открытым пламенем горит крыша последнего этажа.
Небо в районе Комаровского рынка заволокло черным дымом.
На Веры Хоружей немножечко горячо @tutby @OnlinerBY pic.twitter.com/n853I9mXaF— викон (@alinowskaya) 30 августа 2018 г.
Пиздец оранжевому верблюду и ЛаБрусу) @OnlinerBY pic.twitter.com/Ham48JbGdy— Askerko (@Pach__Pach) 30 августа 2018 г.