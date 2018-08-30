В центре Минска начался крупный пожар 30.08.2018, 12:10

(обновляется) Горит мебельный центр на улице Веры Хоружей.

Крупный пожар на перекрестке Богдановича и Хоружей в Минске, сообщает Telegram-канал «Баста». Пожарные приехали на место происшествия.

Как сообщили очевидцы, открытым пламенем горит крыша последнего этажа.

Небо в районе Комаровского рынка заволокло черным дымом.