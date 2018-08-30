Министр экономики: Зарплата в Латвии пересекла психологический рубеж в 1000 евро 4 30.08.2018, 12:17

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Доходы латышей вплотную приблизились к европейским стандартам.

Центральное статистическое управление Латвии объявило, что средняя зарплата за работу на полную ставку в стране во втором квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 8,4% (или 70 евро) до 1004 евро.

Об этом пишет Skaties (перевод – eurointegration.com.ua).

"Вместе со стремительным ростом экономики растет и благосостояние жителей - оплата труда пересекла отметку в 1000 евро. Это психологически и финансово важный рубеж, который наши соотечественники нередко вспоминали как фактор, который поспособствует реэмиграции. Размер среднестатистической зарплаты в Латвии приближается к минимальным зарплатам в странах эмиграции", - заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

Он подчеркнул, что средняя зарплата в Латвии выше, чем в Литве, и при этом растет более высокими темпами, чем в Эстонии.

В Литве во втором квартале 2018 года средняя зарплата достигла 892 евро. Цель Литвы - к 2020 году добиться повышения средней зарплаты к 1200 евро "на руки", заявляют в правительстве, несмотря на то, что МВФ призвал Вильнюс сократить темпы повышения минимальных зарплат.

В Эстонии средняя зарплата составляет более 1200 евро.