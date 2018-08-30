Шагреневая шкурка госсектора 1 Леонид Фридкин

30.08.2018, 12:24

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По всем параметрам доля госсектора от квартала к кварталу скукоживается.

Главное достижение белорусской экономической модели – доля в ней госсектора. Но как ни изощряются начальники в госсекторосберегающих политтехнологиях, экономическая природа берет свое. По всем параметрам доля госсектора от квартала к кварталу скукоживается.

Так, на 1 июля в республике осталось 3 438 организаций, полностью или частично принадлежащих государству – против 3550 годом ранее. На них в I полугодии работало почти 1 332 тыс. человек – на 3,4% или на 47,3 тыс. меньше. Рентабельность продаж предприятий госсектора сократилась за год с 8,1 до 7,1%, но доля убыточных среди них уменьшилась с 17,7 до 14%.

Удельный вес организаций госсектора в основных макроэкономических показателях представлен на диаграмме.

Как видим, доля госпредприятий в промышленном производстве, выручке, инвестициях, занятости, внешней торговле по-прежнему высока. Но за 2 года она заметно уменьшилась. А в торговле и общепите частники давно заняли ключевые позиции. Зато по части неуплаты долгов госсектору по-прежнему нет равных – особенно насчет просроченной задолженности по кредитам. Здесь доля госпредприятий даже выросла, причем довольно существенно. А теперь, гражданин начальник расскажите нам еще что-нибудь о том, как ничем не отличается эффективность государственных и частных предприятий...

Леонид Фридкин, lbf-blog