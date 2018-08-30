Американский военный корабль перехватил судно с грузом оружия 1 30.08.2018, 12:31

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Архивное фото navy.mil

Инцидент произошел в Аденском заливе.

Американский эсминец Jason Dunham перехватил в Аденском заливе судно, на котором обнаружили более тысячи единиц стрелкового оружия, включая АК-47.

Как сообщает CNN, небольшой парусный корабль, на котором нашли оружие, следовал без флага (перевод – nv.ua).

Маршрут движения и порт назначения перехваченного судна не установлены, однако, по словам американских чиновников, ранее перехваченные в этом районе суда были связаны с попытками Ирана оказывать помощь повстанцам-хуситам в Йемене.

В настоящее время США анализируют обнаруженное оружие, чтобы определить его принадлежность и куда оно направлялось.