СМИ: Руководство брестского «Динамо» разочаровано поведением Марадоны 19 30.08.2018, 12:37

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Футболист, вероятно, не приедет в Беларусь.

Аргентинец Диего Марадона, вероятно, не приедет в Беларусь. Руководство брестского "Динамо" решило расторгнуть свой многомиллионный контракт за проступок председателя правления команды.

Гнев боссов "Динамо" вызвали многочисленные видеоролики, которые распространяются в социальных сетях. Там Марадону видят в плохом состоянии. На некоторых видео Диего оскорбляет фанатов чемпионата мира в России, отмечает diarioshow.com (перевод – pressball.by).