«Собирали девочку в школу, а по деньгам, почти как замуж выдавали» 8 30.08.2018, 12:53

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Архивное фото tut.by

Как в Беларуси собирают детей в школу.

По информации начальника управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна Светланы Кахро, стоимость школьного комплекта пиджак — брюки — сорочка отечественного производства обойдутся родителям от 85 до 151 рубля, пишет ex-press.by. А за комплект пиджак — жилет — брюки — сорочка придется отдать от 101 до 181 рубля.

Кроме того, к этой цене будет добавлена торговая надбавка магазина. Белорусские интернет-пользователи не оценили «социально ориентированные» цены от государственного концерна.

«750 рублей на четвероклашку? Между прочим, в регионах это двухмесячная зарплата», — возмущаются пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«А если в семье несколько детей? А если семья неполная?»

«В колхозах столько не зарабатывают, сколько просят за школьную форму».

«В Польше школьной формы вообще нет. Дети ходят в обычной одежде. Учебники выдают бесплатно (для учеников 1—8-го класса). Так еще с этого года на каждого ученика независимо от доходов семьи государство выплачивает по 300 злотых (около 80 $) на подготовку ребенка к школе. И это не считая того, что ежемесячно до 18-летия на каждого, начиная со второго, ребенка выплачивается пособие 500 злотых, независимо от доходов семьи. И да, тоже просят рожать... хотя бы по 2—3 ребенка».

«Позор той стране, а точнее, тому правительству, из-за которого приходиться брать кредит, чтобы отправить ребенка в школу. Срам!»

«А ведь буквально лет 10—15 назад «депутаты-парламентарии» лили елей, как будет здорово, если введут школьную форму, как это поможет малообеспеченным семьям. Вот и приехали».