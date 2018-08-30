Стала известна дата новой встречи Путина и Лукашенко 17 30.08.2018, 12:55

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Фото: ТАСС

Хозяин Кремля позвонил правителю Беларуси.

Правитель России Владимир Путин позвонил Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что правители обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.

«В частности, Лукашенко и Путин подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководства правительств, договоренность о которой была достигнута на прошлой неделе в Сочи. Как планируется, в переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов. Предварительной датой данной встречи обозначено 21 сентября», — рассказали в пресс-службе Лукашенко.