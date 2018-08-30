Легковушки, обувь, сахар: чем заставлены склады белорусских предприятий 3 30.08.2018, 13:08

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Товары, которые отказывается приобретать покупатель.

Даже по официальной информации Белстата, в экономике Беларуси есть немало позиций, где на складах скопилось товара значительно больше, чем выпускается за месяц, сообщает tut.by.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции по итогам семи месяцев этого года сложился в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,4 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2 раза), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).

За июль 2018 года запасы готовой продукции на складах промпредприятий снизились на 30,2 млн рублей и на 1 августа 2018 года составили 4,188 млрд рублей.

Традиционно большое влияние на запасы складов влияет сезонность. Однако полностью разгрузить склады, к примеру, сахара, пока не удалось, хотя запасы по сравнению с началом года снизились почти в 6 раз. Многократное превышение по отношению к среднемесячному объему производства тут объясняется тем, что выпуск летом упал до минимума (0,2 тысячи тонн в июле).

И хотя скоро начнется переработка сахарной свеклы нового урожая, а госрегулирование цен продлено до конца года, спокойной жизни производителям ожидать не приходится. Вопрос конкуренции с дешевой российской продукцией отодвигается, но пока не решен.

Еще по ряду позиций на товар на складах заметно превышает тот, что выпускается за месяц. Это, к примеру, обувь (4,2 млн пар, в 5,8 раза больше среднемесячного объема производства), подшипники (893 тысяч штук, в 9,5 раза больше среднемесячного выпуска), льняные ткани (7,5 млн кв. м, в 3,7 раза больше), не разобранные за сезон велосипеды (10,9 тысячи штук, в 2,2 раза больше).

Сезонно на минимуме оказались к августу складские запасы холодильников, не выросли запасы телевизоров, активно разбирать которые начнут в конце года.

А вот запасы легковых автомобилей, на которые после запуска завода «БелДжи» обращается особое внимание, выросли — на 1 января на складах было 770 легковушек, на 1 августа — уже 1348 штук (это автомобили всех действующих в Беларуси трех производителей).

Объем выпуска за июль составил 562 автомобиля. Здесь очевидно, что самый крупный производитель, «Белджи», пока не вышел как планировал еще весной, на 1000 автомобилей в месяц.