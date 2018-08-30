«В свободной Беларуси главную роль будет занимать не чиновник, а Закон и Конституция» 2 30.08.2018, 13:15

Денис Рабенок

Активист призвал белорусов работать на будущее.

Гомельский областной суд оставил без удовлетворения жалобу представителя профсоюза РЭП в Калинковичах Дениса Рабенка на постановление Калинковичского райисполкома о запрете пикета в поддержку независимого профсоюза РЭП, пишет praca-by.info.

- В жизни иногда случаются чудеса. А вот в белорусских судах - нет. Тем более, когда дело касается таких стратегических вопросов, как организация и проведение массовых мероприятий. Здесь «защита» системы сильнее Курской дуги. Поэтому у меня не было никаких позитивных ожиданий от результатов рассмотрения моей кассационной жалобы на решение калинковичского суда, который отказался отменить запрет нашего райисполкома на проведение в Калинковичах пикета солидарности с лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом Гомельский областной суд оставил мою жалобу без удовлетворения, - рассказал активист.

Денис Рабенок подчеркнул, что, тем не менее, какими бы бесперспективными и безнадежными ни казались бы процессы, связанные с судебным обжалованием решений вертикали, на его взгляд, правовой инспектор профсоюза из Гомеля Леонид Судаленко делает очень важное и нужное дело.

- Он не оставляет без внимания ни один такой случай (в том числе и мой). Надо сказать ему за это большое спасибо, ведь это работа на будущее, на формирование в Беларуси системы, где главную роль будет занимать не чиновник, а Закон и Конституция.

Так, пикеты солидарности были запрещены во всех регионах, где были поданы соответствующие заявки. Но я уверен, что, может, и небольшую, но они сыграли роль в поддержке наших друзей и коллег. Как говорят, надо быть спокойным и упрямым: «Мець сілу трымацца роднага слова», - Алоиза Пашкевич вывела свою универсальную формулу еще в начале ХХ века, - считает активист из Калинковичей.