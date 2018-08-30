Стало известно, какой будет погода в последний день лета 30.08.2018, 13:28

Завтра днем по западной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы.

31 августа Беларусь, в основном, будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных регионах страны скажется влияние атмосферного фронта, сообщает Гидромет.

Ночью преимущественно без осадков, днем по западной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по юго-западу до +16°С; максимальная днем +19..+25°С, в южных районах до +27°С.