Активист из Бреста: По Конституции имею право выходить с бело-красным-белым флагом 30.08.2018, 13:35

Фото: ПЦ "Весна"

Профсоюз РЭП встал на защиту Павла Мрочко.

30 августа активист с Бреста Павел Мрочко обратился в кассационную инстанцию Мингорсуда с жалобой на постановление суда Московского района Минска, который присудил ему крупный (490 руб.) штраф за участие в акции солидарности с лидерами профсоюза РЭП возле Дома правосудия в Минске, сообщает «Гомельская весна».

«Даже если я принял участие в несанкционированном митинге, публично демонстрируя бело-красно-белый флаг и выкрикивал лозунг «Ганьба», суд обязан был оценить, но не оценил данный факт, исходя в первую очередь из требований статьи 23 Конституции, а именно, почему ограничение конституционного права беспрепятственно придерживаться и выражать свое мнение, а также права на мирное собрание в конкретном случае необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц», - написал в жалобе активист.

Павел Мрочко заявляет, что судья Виктор Казак при рассмотрении дела по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) отказался квалифицировать его действия исходя из конституционных норм прямого действия и норм международного права, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, хотя его аргументы являлись уместными и важными.

Правозащитник и правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко отмечает дело Мрочко перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует человека за выражение мнения с использованием мирного собрания.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, должно быть не только предусмотрено как у нас законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и установленных международным правом. В деле активиста это требование не выполнено», - подчеркнул юрист.

Павел Мрочко намерен использовать все внутренние средства правовой защиты для того, что бы вынести данный вердикт на рассмотрение международных экспертов в Женеве (КПЧ ООН).

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Всего было задержано 11 человек, они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные дни в ожидании суда.

Профсоюз РЭП заявил, что окажет помощь каждому, кого осудили за акцию солидарности с лидерами профсоюза.