Лукашенко: Мы народы одного дерева — россияне и белорусы 34 30.08.2018, 13:54

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Диктатор заявил, что интересы Беларуси всегда совпадают с интересами России.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, пишет БелТА.

«Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Думаю, наши позиции тут совпадают. Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного дерева — россияне и белорусы. И никуда от этого не деться, как бы кто-то не умудрялся», — отметил Лукашенко.

Он констатировал, что у Беларуси и России есть различные интересы, но они никогда не противоречили друг другу. «Я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси — Россия, точно так, как для России Беларусь, несмотря на разницу в величине — это не имеет в данном случае никакого значения», — заявил диктатор.