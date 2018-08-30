Николай Ходасевич: БАТЭ переоценил свои возможности в матчах с ПСВ 1 30.08.2018, 14:01

Николай Ходасевич

Шесть пропущенных мячей от ПСВ за два матча – это, конечно, много.

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ПСВ – БАТЭ (3:0, первая игра 3:2.), пишет «Трибуна».

«БАТЭ проиграл на выезде 0:3. Это разгром и по впечатлениями, и по счету. Шесть пропущенных мячей от ПСВ за два матча – это, конечно, дико много. На то есть свои основания.

Почему БАТЭ проиграл ПСВ? Почему не вышел в группу Лиги чемпионов? На утро четверга мне кажется, что БАТЭ переоценил свои возможности. В обоих матчах я не увидел, как команда Алексея Баги намеревалась проходить соперника, который обладает очень сильными сторонами. Это ложится к долгому разговору о том, почему играет Неманя Милунович в двух матчах. И в матче против «Витебска». Он долго восстанавливался и долго отсутствовал из-за травмы. В его пассиве достаточно пропущенных мячей от ПСВ. Но это выбор Алексея Баги. Он после первого матча пытался объяснить, что нужно было сдерживать де Йонга. Но ставить два однотипных футболиста в центр обороны, один из которых откровенно говоря не готов… Это так себе план.

Ну и слабый атакующий потенциал БАТЭ. Наверное, это стечение обстоятельств. Я ранее говорил, что не хватает Михаила Гордейчука. Да, его не хватает. Но он тоже давно отсутствует. Даже если бы он сейчас восстановился, то непонятно в каких кондициях пребывал бы. Да, можно посетовать, что его нет. Но команде нужно как-то играть без него и моделировать игру.

И Сигневич, который попустил первый матчи и вышел на замену во втором в ситуации, когда нужно спасать родину. А спасти было уже нечего. ПСВ чувствовал себя полноправным хозяином положения и не разваливался. На него просто не давили, чтобы он занервничал. Ему не предложили никакого такого сопротивления. Мне кажется, что БАТЭ недоработал в этом противостоянии.

Травма Глеба, и выход Иванича, и вообще план на игру – ну какое уже имел значение если на 14-й минуте с обороной БАТЭ разбираются таким вот образом.

БАТЭ хотел сыграть так как он умеет в чемпионате Беларуси. Но наткнулся на команду, которая это все отмела. ПСВ разобрался с борисовчанами на свободном пространстве. И то, что это свободное пространство возникало настолько катастрофически для борисовчан – вот это и есть переоцененные возможности. К этому нужно было готовиться. Таков нынешний потенциал БАТЭ.

Дальше Лига Европы. Там играть можно. Но повторюсь, что и тот оптимизм, который я излучал ранее – он не воздушный. Против ПСВ можно было играть», – сказал Ходасевич.