Видеохит: Ворона внезапно стала героиней репортажа 30.08.2018, 14:13

Любопытная птица попала в выпуск прогноза погоды.

На YouTube появилось видео о том, как во время трансляции прогноза погоды любопытная птица внезапно стала героиней репортажа, пишет segodnya.ua.

Ведущий рассказывал о погоде о Сан-Франциско, когда на камеру, снимавшую город с высоты птичьего полета, неожиданно присела ворона.

Камера явно заинтересовала птицу, благодаря чему ее смогли увидеть все телезрители. За несколько дней видео, ставшее вирусным, посмотрели более 300 тысяч раз.

Животные нередко становятся соведущими прогноза погоды. Так, несколько месяцев назад ведущий на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир из-за паука, заползшего на объектив видеокамеры. Мужчина в панике отбежал в сторону, размахивая руками.

Забавно, что паук, ставший участником телевыпуска прогноза погоды, успел поймать в свои сети мошку и принялся поедать ее в прямом эфире.