Польские профсоюзы: Минимальная зарплата вырастет на 12% 2 30.08.2018, 14:47

«Солидарность» ожидает роста минимальной зарплаты уже в следующем году.

Всепольская Комиссия Профобъединения «Солидарность» заявила, что предложения правительства Польши по повышению минимальной заработной платы выходят навстречу постулатам профсоюзов, являются «конструктивными», но не в полной мере «удовлетворительными», передает «Радио Польша».

Речь идет о предложениях, представленная вчера в министром семьи, труда и социальной политики Эльжбетой Рафальской. "На финансирование роста зарплат бюджетникам правительством в 2019 предусмотрено 2,4 млрд злотых. Мы открыты к ожиданиям профсоюзов, однако есть ограничения связанные с возможностями бюджета государства", - отметила министр Рафальская.

В сообщении, опубликованном после заседании руководства «Солидарности в четверг в Гданьске отмечается, что «Солидарность» ожидает установления минимальной заработной платы в 2019 году в размере не менее 2255 злотых.

Наряду с этим подчеркивается, что представленное правительством предложение относительно роста заработной платы в бюджетной сфере «требует дальнейших доработок».