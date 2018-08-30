Мадуро призвал венесуэльских эмигрантов вернуться на родину из «экономического рабства» 9 30.08.2018, 15:01

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор назвал Венесуэлу «страной возможностей».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его соотечественники, покинувшие родину, оказались в "экономическом рабстве" в других странах региона, сообщает ТАСС.

"Я говорю всем, кто хочет вернуться из экономического рабства, [избавиться от] преследований и презрения, с которыми они столкнулись после отъезда в другие страны, я говорю этим венесуэльцам: "Перестаньте мыть туалеты за границей и возвращайтесь жить на родину"", - цитирует в среду Мадуро перуанская газета El Comercio.

Глава государства также заявил, что "во всех аспектах жизни Венесуэла - это страна возможностей". При этом в Перу, по словам Мадуро, его соотечественники сталкиваются с расизмом и презрением.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.