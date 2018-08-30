Сергей Петрухин: Милиционеры сами делают меня героем 2 30.08.2018, 15:10

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Cергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

У брестского блогера милиция выбила двери и конфисковала компьютеры.

Сегодня у брестского блогера Сергея Петрухина проводили обыск в рамках заведенных на него уголовных дел - за «оскорбление милиционера» и «клевету» на него. Утром ОМОН выбил дверь в квартиру Петрухина, передает «Радыё Свабода»,

Около 13:30 Сергея Петрухина отпустили из Ленинского РОВД Бреста, куда его привезли в наручниках.

«Провели обыск, изъяли компьютер, ноутбук, телефон, - рассказал он. - Арестовали некоторое имущество в счет будущих исков - принтер, фотовспышку, другую мелочь. Положили лицом в пол, надели наручники, омоновец сел на шею. Везли в РОВД, положив на пол».

Ранее на Петрухина были заведены уголовные дела по ч.2 ст. 188 УК РБ (клевета) и по ч.2 ст. 189 УК РБ (оскорбление) за высказывания блогера в его трансляции про милиционера Сергея Игнатюка.

Сегодня милиционеры сообщили блогеру, что завтра он должен пойти на психиатрическую экспертизу в рамках заведенных уголовных дел.

«Благодаря поддержке людей они меня этим не запугают, - заявляет Петрухин. - Дело в том, что милиционеры сами делают меня героем - большим, чем я есть на самом деле. Они сами делают из меня народного репортера, народного журналиста, на которого давят за то, что говорит правду. Они не расследуют преступления, а ходят ко мне три раза с обысками. От этого только им хуже».

Сергей Петрухин - известный брестский блогер, занимающийся темами коррупции, проблемами, связанными со строительством аккумуляторного завода в Бресте.