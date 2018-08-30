Cредняя зарплата в Эстонии выросла до €1321
- 30.08.2018, 15:18
Самые высокие зарплаты получают работники сектора финансов и сферы страхования.
В втором квартале 2018 года средняя брутто-зарплата достигла 1321 евро, что на 6,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Департамент статистики, сообщает postimees.ee.
Темпы роста средней брутто-зарплаты были на 1,3 процента выше, чем в прошлом квартале.
Как отмечает департамент, среднемесячная брутто-зарплата составляла в апреле 1312, в мае 1298, и в июне 1354 евро.
Средняя почасовая брутто-зарплата в первом квартале 2018-го составила 7,50 евро, что на 1,6 процента больше, чем в прошлом квартале.
Самые высокие зарплаты в Эстонии получают работники сектора финансов и сферы страхования - 2192 евро в месяц, а также работающие в секторе информации и связи (2169 евро).
Самые низкие зарплаты получают работники, занятые в сфере пошива одежды - 793 евро в месяц.
По уездам в первом квартале прошлого года наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата была в Харьюмаа (1469 евро) и Тартумаа (1302 евро), а самая низкая – на Хийумаа (967 евро) и на Сааремаа (977 евро).