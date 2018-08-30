Видеофакт: Из деталей Lego построили полноразмерную модель Bugatti Chiron 1 30.08.2018, 15:24

Фото: Lego

На его строительство ушло больше миллиона деталей.

Компания Lego построила полноразмерную модель суперкара Bugatti Chiron из деталей конструктора Lego Technic (это не традиционные кубики, а разные палочки, шестеренки и моторчики). Даже двигатель модели собран из моторов Lego, пишет «Медуза».

Несколько фактов про игрушечный Bugatti:

• на его строительство ушло больше миллиона деталей;

• «двигатель» сделан из 2304 моторчиков Lego, его мощность — 5,3 лошадиные силы;

• у машины стальной каркас и колеса от настоящей Bugatti;

• иначе и нельзя — модель весит полторы тонны;

• на строительство Lego-модели ушло 13,5 тысячи человекочасов;

• во время испытаний машина разогналась до 20 км/ч, но в теории может и до 30;

• у модели пристегиваемый руль, рабочий спидометр и панель управления, через которую можно включать фары и выдвигать спойлер — и все это из деталей Lego;

• кстати, зеркала, ручка переключения передач и педаль тормоза тоже из Lego;

• по оценке Techcrunch, чтобы построить хотя бы двигатель от такой Bugatti самостоятельно, придется купить наборы Lego на 70 тысяч долларов.