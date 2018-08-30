Профессора Татьяну Орлову уволили из БГУ 30.08.2018, 15:29

Татьяна Орлова

Фото: TUT.by

На факультете журналистики она отработала 46 лет.

Профессора Татьяну Орлову уволили из Белорусского государственного университета. На факультете журналистики она отработала 46 лет, и была готова преподавать далее. Но в ректорате решили по-другому, передает «Еврорадио».

«Когда этим летом я уходила в отпуск - была уверена, что в следующем учебном году останусь на кафедре, - рассказывает Татьяна Орлова. - В середине июля разговаривала с деканом факультета журналистики, и также разговора об увольнении не шло. Но неделю назад получила бумагу, что нужно зайти в отдел кадров за трудовой книжкой».

Татьяна Орлова родилась в 1935 году, ребенком прошла войну. В 1959 году окончила отделение журналистики филфака БГУ и начала работать в белорусских СМИ, специализировалась на театральной критике. В 1972-м пришла преподавать на журфак.

Сейчас Татьяне Дмитриевне 83 года, но она продолжает не только преподавать, но и ходить на спектакли, и писать рецензии. За прошедший учебный год у нее вышло 47 научных и публицистических статей.

Профессор не может объяснить свое увольнение иначе, как своим возрастом. «Но увольнять стоит не пожилых преподавателей - всех без разбора - а тех, кто плохо работает, - говорит она. - Неужели те, кто сейчас это делают, думают, что они никогда не будут старыми, и дискриминация по возрасту их не коснется?».

Большинство выпускников журфака, которые сейчас работают в белорусских СМИ, учились у Орловой.