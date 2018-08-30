Страшный сон любого диктатора Северин Квятковский

30.08.2018, 15:42

Северин Квятковский

Фото: «Радыё Свабода»

Сейчас для профсоюза РЭП очень важно продемонстрировать, что сила - в команде.

Почему давят на независимый профсоюз РЭП, лидеров которого осудили в Минске? Потому что это действующий, эффективный прототип политической партии. Не формальным, а реальной силы, способной захватывать умы и сердца избирателей.

Как-то я делал для Радио Свобода репортаж из Вороновского района Гродненской области о забастовке механизаторов. За всю историю независимой Беларуси таких случаев было всего несколько. Событие само по себе экстраординарное. Крестьяне протестующие - это доведенные до отчаяния люди. К протестующим приехал только один журналист - я, больше никого. Дело в конце концов заглохло, протестующие пристроились в соседние хозяйства.

А теперь представьте себе, что к протестующим, кроме группы журналистов различных медиа, приехал бы лидер политической партии или движения. Выслушал бы жалобы (в случае с Вороновским районом речь шла о том, что директор сельскохозяйственного кооператива избивал работников и занижал зарплаты). Организовал бы юристов, отстоял в суде интересы работяг. Не на листовки с наклейками деньги потратил, а на юристов. Тридцать протестующих, плюс семьи, плюс друзья. Все твои поклонники. Молва пошла бы по всей северо-западной части Беларуси. К тебе как к политику-супергерою-покровителю уже стоит очередь. Только работай, только набирай потенциальных своих избирателей. Там и по всей Беларуси пойдет резонанс.

В Беларуси вам дают возможность играть «в политику»

Как-то в разговоре одна дама, которая представляла официально зарегистрированную политическую партию, объяснила мне, что я рассуждаю о правозащитной деятельности, а задача политических партий в другом: в создании и продвижении политических концепций.

Нет. В автократии не так. Здесь, в Беларуси, вам дают возможность играть «в политику». А поскольку ваша «политика» не представляет угрозы для автократии, вам не мешают собираться в офисах и представлять себя политическими деятелями, которые создают и продвигают свои концепты.

А вот как только вы начинаете собирать вокруг себя потенциальных избирателей, тогда вы становитесь опасностью. И тогда власти не важно, что там у вас написано: вы либералы, консерваторы или социалисты. Или вообще любители пива. Была в Беларуси Партия любителей пива. Только все прекрасно понимали, что речь не о пиве, а о пути страны к западным ценностям. Среди прочего - и прав человека.

Страшный сон любого диктатора

Права человека - страшный сон любого диктатора. Любые права. Требуя прав, люди выходят на улицы. Причем часто аполитичные люди. Как было с акциями «тунеядцев» в 2017 году. Вот ты диктатор, годами видишь, что люди «палицикай не инцирысуюцца», инертны, трусливы. Все, что ты делаешь, принимают, а некоторые так все еще одобряют. А тут раз - и они выходят на протесты. А начальники спецслужб докладывают, что вышли только самые активные, а на самом деле недовольных большинство.

А еще тебе докладывают, что какой-то РЭП активно работает с рабочими, объясняет им их права, подсказывает, что они могут требовать, учить, как защищать себя от прижима со стороны начальства и властей. Находить средства на юристов, которые защищают права людей в судах.

Тебе докладывают, что не без РЭПа кое-где организовались акции «тунеядцев». А ты как диктатор знаешь, что с экономикой ничего хорошего не будет в ближайшее время. И что твой когда-то преданный электорат все больше разочаровывается в тебе. А где-то уже обижается и даже сердится. И тебе как диктатору уже не важно, имеют ли «профсюзники» политические амбиции, или нет. Ты даешь приказ их обезвредить. В случае с РЭП - парализовать работу двух ключевых фигур организации.

Люди с авторитарным складом мышления меряют других по себе. Вот парализует деятельность диктатора - посыплется вся система. Поэтому и возбудили дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлик. Мол, двоих нейтрализуют - и конец делу.

Сейчас для профсоюза РЭП очень важно продемонстрировать, что сила - в команде.

Ограничение передвижения в пространстве Геннадия Федынича и Игорь Комлика не должно повлиять на деятельность РЭП. Ведь РЭП - это зеркало гражданского общества. А гражданское общество - это перпендикулярно авторитарной вертикали явление. Диаметрально противоположное явление. Гражданское общество - это команда равных.

Северин Квятковский, «Радыё Свабода»