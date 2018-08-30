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С работы уволили: В Гомеле повесился 35-летний мужчина

  • 30.08.2018, 15:44

Преодолеть черную полосу мужчине оказалось не под силу.

Вчера вечером в Гомеле повесился мужчина. По предварительным данным, на такой отчаянный шаг его толкнули проблемы в личной жизни.

Трагедия произошла на улице Электронной около семи часов вечера. По имеющейся у редакции gomel.today информации, у мужчины был отнюдь не благоприятный период в жизни: с работы уволили, расстался с любимой девушкой.

К сожалению, справиться с депрессией и преодолеть черную полосу мужчине оказалось не по силам — 29 августа он повесился у себя дома.


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