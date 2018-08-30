Константин Боровой: Шести лет у Путина нет 6 30.08.2018, 15:49

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Константин Боровой

Все закончится гораздо быстрее.

Президент РФ Владимир Путин потеряет власть в связи с внешним давлением и внутренними процессами в России, считает российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой, пишет "Гордон".

"Шести лет у Путина нет. Процессы, которые он сам запустил, это не на шесть лет. Это закончится значительно быстрее в связи с внешним давлением, в связи с внутренними процессами", – рассказал он.

По мнению политического эксперта, российское общество начинает радикально реагировать на происходящее в России, поскольку у него начал срабатывать инстинкт самосохранения.

"Нет шести лет у Путина, и они действительно будут для России фатальными. Будем надеяться, что после отстранения этой группы нам удастся убедить весь остальной мир, если это отстранение произойдет нормальным демократическим путем... что Россия вернулась в демократическое русло. Или доведет Путин ситуацию до маленькой или большой войны... В этом случае даже лучше, трибунал устроим, будем этих ребят судить, будем отнимать у них деньги, у их детей", – рассказал Боровой.

Оппозиционер добавил, что через несколько месяцев после аннексии Крыма власти РФ прошли точку невозврата и "закусили удила".

"Сейчас такая же ситуация с санкциями. Они думают, что как-то обойдется. Расчет на авось. Но, ребята, это закон, который исполнять будет любой президент США", – подытожил он.