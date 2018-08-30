Британцы назвали самый популярный у белорусов футбольный клуб 3 30.08.2018, 15:59

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Kакие футбольные клубы наиболее популярны в мире.

Крупная сеть магазинов спортивной одежды JD Sports, базирующаяся в Великобритании, решила выяснить, какие футбольные клубы наиболее популярны в мире, пишет belmir.by.

Для этого ее сотрудники обобщили статистику Google, подсчитав, информацию о каких командах жители каждой страны ищут в интернете больше всего.

В результате самым популярным футбольным клубом в мире, по данным JD Sports, стал мадридский «Реал». Им интересуются больше всего жители 97 государств.

Среди них, например, США, Канада, Китай, Индия, Алжир, Ливия, Морокко, Саудовская Аравия, Мадагаскар, Перу, Колумбия и, конечно же, сама Испания.

На втором месте с большим отставанием от «Реала» идет английский «Арсенал». Информацию об этой команде наиболее часто ищут в 17 странах, в том числе в Великобритании.

Наконец, на третьем месте – английский же «Манчестер Юнайтед». Этот клуб лишь на одно очко отстал от «Арсенала», получив большинство запросов в 16 государствах – например, в Швеции и ЮАР.

Белорусы же, по данным JD Sports, следуют общему тренду и чаще всего ищут информацию о мадридском «Реале». Так же, впрочем, как россияне, казахстанцы и литовцы.

А вот жителей Украины, как утверждают авторы исследования, больше всего интересует голландский «Аякс». Возможно, из-за того, что недавно с ним в Лиге чемпионов играло киевское «Динамо».

В фаворитах у латышей и эстонцев получилась испанская «Барселона». А вот у поляков основное внимание сконцентрировано на местной варшавской «Легии».

В Европе оказалось немало и других стран, жители которых максимально интересуются именно своими, домашними клубами: Италия – «Ювентусом», Германия – «Баварией», Франция – «ПСЖ».

На интерес к командам сильно влияют отдельные игроки. Так, пик запросов у шведов по «Манчестер Юнайтед» пришелся на 2016-й, при переходе туда шведского же игрока Златана Ибрагимовича.

А в Египте наиболее популярным в плане запросов оказался английский «Ливерпуль». Все потому, что в 2017-м здесь начал играть египтянин Мохаммед Салах.