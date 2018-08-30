Самая «социальная» республика 12 Сергей Шевцов

30.08.2018, 16:06

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Фото: bymedia

Основной закон теперь: должен — плати.

Времена изменились, мы все-таки живем в двадцать первом веке. До сих пор встречаются люди, которые продолжают исповедовать коммунистические взгляды. Правда, все реже. Основной закон теперь: должен — плати. Так сказать, закон капиталистических джунглей.

Я ждал пересадки на другой троллейбус. Первой ко мне подошла некая женщина и попросила сигарету. Как не дать женщине? Дал. Через минуту ко мне подошел вполне приличный старик и очень извинительно спросил у меня 10 копеек. Я и ему дал. Подобные просьбы одолжить некую копеечную сумму слышу каждый день. Есть о чем подумать…

Должен признаться, что получаю пенсию по инвалидности. У меня только 3-я группа, к тому же рабочая. Последняя, перед повышением, пенсия у меня была равна 199 рублям с копейками. Но тут вот какая штука получается: пенсию я получаю по карточке банка. Чтобы я в следующий раз мог произвести эту нехитрую операцию, в мае я должен был посетить отделение банка и доказать оператору, что я жив. С предъявлением паспорта. И все. Только вот что вышло: жена лежала в больнице, а когда выйдет — я не знал... В общем, я просто забыл навестить банк.

Звонок в нужное заведение меня немножко огорошил: мне объяснили, что свою пенсию я могу получить только в 115-й почте по Кижеватова. Но только не 12-го, а 23 числа месяца. Вот представьте, жена в больнице, денег под ноль, а ждать еще целую неделю. Ладно, одолжил у соседей, кое-как дождался нужной даты. Положение осложнялось тем, что ехать нужно через полгорода. Доехал. Оказался вторым в очереди. Здесь уже собралось довольно много народу. Ну, а дальше было самое интересное.

В кассе я сказал, что мне нужна моя пенсия. Мне ее быстренько выдали. Уже отойдя, начал пересчитывать. Сначала не поверил. Пересчитал. Опять не поверил. Вместо 199 рублей мне выдали 159. Это как понимать? Да так и понимать. В моем случае какое-то отделение почты является таким же распределителем благ, как и банк. Следовательно, оно получает свои проценты за обслуживание. Это я понимаю. Но не слишком ли дорого обходится мне это обслуживание? Почти в 45 рублей.

А если не я один такой? Если таких по Минску набирается хотя бы тысяча? Какая это будет сумма?.. А если взять всю Беларусь? Пенсионеры — они и есть пенсионеры, память уже не та, могут быть самые разные обстоятельства, то ли смерть родственника, то ли болезнь. Может самое разное. В конце получится, что заплатит все же пенсионер.

Это и есть самая социальная республика?

* * *

А вот еще «Белинвестбанк», где я получаю свою зарплату. Последнее время я получаю оттуда не совсем понятные «эсэмэски». То вдруг я должен рассчитаться с овердрафтом, оплатить то ли 9, то ли 10 рублей. В начале августа поехал платить и разбираться. Выяснилось, что я должен оплатить весь овердрафт — 55 рублей.

Мы поговорили с оператором. Может, я не по адресу обратился, может, что-то не понял? Оператор мне сказала, что я должен оплатить весь овердрафт.

— Как же так, — говорю, — у меня и денег нет таких. Может, вы ошиблись?

— Нет, вы должны оплатить 55 рублей.

Вот это дела, думаю. Уже месяц я работаю на полставки, получаю меньше. Все это отражается в банковских бумагах. Если я не получаю полную сумму зарплаты, то становлюсь должником банка. Есть овердрафт, я должен его оплатить. Есть у меня деньги для этого или нет — банк это не интересует. Я должен — и точка.

Таковы банковские законы. Выходит, что времена уже изменились, что живем мы все-таки в двадцать первом веке. До сих пор встречаются люди, которые продолжают исповедовать коммунистические взгляды. Правда, все реже. Основной закон теперь: должен — плати. Так сказать, закон капиталистических джунглей.

Сергей Шевцов, «Свободные новости»