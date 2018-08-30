ЕС готов к нулевым пошлинам на импорт американских автомобилей

ЕС готов к нулевым пошлинам на импорт американских автомобилей3
- 30.08.2018, 16:15
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Такой шаг будет выгодным как для ЕС, так и для США.
Брюссель готов избавиться таможенных тарифов на промышленные товары, в том числе автомобили из США, в своих торговых переговорах с Вашингтоном.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сообщает "Европейская правда" cо ссылкой на издание Politico.
"Мы сказали, что готовы со стороны ЕС перейти к нулевых пошлин на промышленные товары, конечно, в том случае, если то же самое сделают США. Таким образом, это произойдет на взаимной основе", - заявила она.
"Мы готовы опустить до нуля даже наши тарифы на импорт автомобилей, если США сделают то же", - добавила еврокомиссар.
По ее словам, такой шаг будет выгодным как для ЕС, так и для США.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил обложить европейские автомобили 25-процентным налогом, хотя обещал не вводить новые тарифы, пока обе стороны не достигнут прогресса в торговых переговорах.
Вашингтон и Брюссель договорились работать над "нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары".