ЕС готов к нулевым пошлинам на импорт американских автомобилей 3 30.08.2018, 16:15

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Такой шаг будет выгодным как для ЕС, так и для США.

Брюссель готов избавиться таможенных тарифов на промышленные товары, в том числе автомобили из США, в своих торговых переговорах с Вашингтоном.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сообщает "Европейская правда" cо ссылкой на издание Politico.

"Мы сказали, что готовы со стороны ЕС перейти к нулевых пошлин на промышленные товары, конечно, в том случае, если то же самое сделают США. Таким образом, это произойдет на взаимной основе", - заявила она.

"Мы готовы опустить до нуля даже наши тарифы на импорт автомобилей, если США сделают то же", - добавила еврокомиссар.

По ее словам, такой шаг будет выгодным как для ЕС, так и для США.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил обложить европейские автомобили 25-процентным налогом, хотя обещал не вводить новые тарифы, пока обе стороны не достигнут прогресса в торговых переговорах.

Вашингтон и Брюссель договорились работать над "нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары".