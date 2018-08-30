Россия урезает нефтяную поддержку Беларуси 5 Татьяна Маненок

30.08.2018, 16:31

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Новому правительству Беларуси в ближайшее время предстоит непростой торг.

Ключевые вопросы торга: объем пошлин от перетаможки российской нефти и поставка российских нефтепродуктов в Беларусь. Цена вопроса для белорусской экономики — около 0,5 млрд. долларов в год.

Торговаться за условия импорта российских энергоносителей правительству приходится, как правило, в конце года, на этапе подписания новых контрактов. В этом году это случилось гораздо раньше. С июля российский Минфин ограничил объем перечисления в белорусский бюджет пошлин от перетаможки российской нефти, а с 1 октября Россия намерена ограничить и объем импорта российских нефтепродуктов в Беларусь.

Отрегулировать эти вопросы пыталось прежнее правительство Беларуси, не вынося проблему в публичную плоскость. Не получилось. Эти вопросы на встрече с Путиным 22 августа в Сочи Лукашенко обсуждал в числе основных.

Но Путин предложил перенести решение этих вопросов на уровень правительства, рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1», комментируя итоги этой встречи. По словам Лукашенко, в ближайшее время состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным в широком формате с участием премьер-министров и правительств двух стран, в ходе которой предполагается решить все острые вопросы в двусторонних отношениях.

В «энергетической» повестке анонсированной встречи несколько вопросов: объем пошлин от перетаможки 6 млн. тонн российской нефти, которые сегодня получает белорусский бюджет и грядущее сокращение беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Беларусь.

Ключевой вопрос переговоров – перетаможка российской нефти

С июля этого года Россия приостановила выплаты по так называемому механизму перетаможки. Напомним, что Беларусь и Россия 13 апреля 2017 года подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере, в соответствии с которыми в 2017-2018 годах РФ будет поставлять 18 млн. тонн нефти на белорусские НПЗ для переработки, а еще 6 млн.тонн будут «перетамаживаться» в Беларуси. На практике это означает, что российский Минфин перечисляет в белорусский бюджет экспортные пошлины от экспорта 6 млн. тонн российской нефти.

Однако, как сообщил Лукашенко, теперь Минфин РФ перестал перечислять в бюджет Беларуси часть денег от «перетаможки» российской нефти. «Кто-то из так называемых умных либералов — не буду называть фамилии — в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили, и обеднел российский бюджет… И россияне перестали перечислять часть денежных средств, — в нарушение наших договоренностей», — сказал Лукашенко.

Причина в том, что договоренности с РФ о «перетаможке» 6 млн. тонн российской нефти были достигнуты в период, когда цена нефти составляла 40-50 долларов за баррель. «А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство… Ну, так сложилась ситуация», — пояснил Лукашенко.

Какую часть пошлин не доплачивает российский Минфин, Лукашенко не сказал. Возможно, российское ведомство ограничило объем перечислений в белорусский бюджет, исходя из той суммы, которая складывалась на этапе договоренностей, когда цена нефти достигала 40-50 долларов за баррель. Чтобы в конечном итоге объем финансовых перечислений по этой статье не превысил прошлогодний уровень – по оценочным данным, их объем составил около 500 млн. долларов.

И вряд ли эту позицию белорусская сторона сдаст «без боя». Неслучайно Лукашенко подчеркнул, что решение о перетаможке 6 млн. тонн российской нефти «это же не какие-то подарки Беларуси со стороны России, — за этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации». «Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов… То есть, это не бесплатно, это не подарки», — заявил Лукашенко.

В марте 2018 года Минфин Беларуси сообщил о том, что схема с «перетаможкой» российской нефти пролонгирована для Беларуси и на 2019 год. Однако на фоне того, что в последнее время Россия перешла к «счетным» механизмам финансовой поддержки Беларуси, информация о пролонгации этого решения не кажется очевидной. Возможно, этот вопрос также станет предметом предстоящего торга.

Россия хочет квотировать поставки беспошлинных нефтепродуктов

Россия собирается уже с 1 сентября 2018 года ввести индикативные балансы беспошлинных поставок в Беларусь на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты, а с 1 октября — на сжиженный углеводородный газ (СУГ), битум, бензол. Предполагается, что поставки сверх указанных в балансе объемов нефтепродуктов будут запрещены.

Также Россия намерена запретить поставки сверх баланса автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута. Отметим, что по этим видам нефтепродуктов индикативные балансы стороны согласовывают ежегодно, но до сих пор их выполнение Россия строго не контролировала.

Свою инициативу Россия мотивировала потерями российского бюджета в условиях растущего объема вывоза в Беларусь беспошлинных нефтепродуктов. Поэтому правительство России пытается «ужать» поставки беспошлинных нефтепродуктов в Беларусь до экономически обоснованных объемов.

Лукашенко также назвал эту инициативу «ненормальной». «Нас упрекают, что наши компании покупают темные нефтепродукты — мазут и прочие газойли — в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку», — отметил Лукашенко. Российская сторона заявляет: «Нет, вы запретите своим компаниям покупать». «Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно», — сказал в ответ Лукашенко.

Судя по обмену этими репликами президентов, инициативу РФ о квотировании беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь реализовать на практике в Союзном государстве будет не так просто.

Подорожавшая нефть поддержала белорусский бюджет

Нефтяная конъюнктура до сих пор действительно помогала Беларуси. Прежде всего, справиться с проблемой оплаты внешнего долга. Белорусский госдолг в 2018 году составляет 3,7 млрд. долларов. Еще недавно правительство собиралось в 2018-2020 годах погашать его за счет недолговых источников — прежде всего, нефтепошлин — не менее 25% внешнего госдолга. Но благодаря росту цен на нефть и, соответственно, увеличению объема получаемых нефтепошлин, Беларусь рассчитывает в 2018 году за счет этого источника погасить половину внешнего госдолга.

Напомним, что в этом году в бюджет Беларуси полностью зачисляются и направляются на погашение внешнего госдолга экспортные пошлины на нефтепродукты, нефть собственной добычи и калийные удобрения. Их объем в 2018 году запланирован на уровне не менее 1,6 млрд. долларов.

Судя по результатам первого полугодия, этот показатель будет существенно выше, — если, конечно, нефтяная конъюнктура не подведет. По данным Минфина, в первом полугодии 2018 года в белорусский бюджет поступило 1,93 млрд. рублей (около 965 млн. долларов) экспортных пошлин, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Львиную долю поступлений обеспечили поступления в бюджет от экспортных пошлин на нефтепродукты. Они увеличились в 1,78 раза по сравнению с январем-июнем 2017 года до 1,012 млрд. рублей (492,2 млн. долларов). Поступления экспортных пошлин на нефть собственной добычи составили 190,6 млн. рублей (рост на 43,6%), от экспортных пошлин на калийные удобрения – 730 млн. рублей (рост на 47,8%).

При этом на обслуживание госдолга (с учетом займов местных бюджетов) в первом полугодии 2018 года было направлено 1,04 млрд. рублей (11,9% к общей сумме расходов республиканского бюджета). Оставшаяся часть поступивших пошлин будет сохранена в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов. Отметим, что бюджет-2018 ожидает по итогам года поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты в объеме 486,5 млн. долларов при цене нефти Urals в 43 долларов за баррель. Эксперты, между тем, прогнозируют среднегодовую цену на нефть в 2018 году на уровне 70-75 долларов за баррель.

Напомним, что в 2017 году при средней цене нефти Urals в 53,03 долларов за баррель в бюджет Беларуси поступило чуть более 600 млн. долларов экспортных пошлин на нефтепродукты.

Минэкономики надеется на компенсационные механизмы со стороны РФ

Однако вряд ли следует ожидать такого же нефтяного «подарка» в 2019 году. Проект бюджета на 2019 год формировался исходя из базового сценария экономического развития. Основные параметры: инфляция — 5%, ставка рефинансирования — 9,75%, цена нефти — 60 долларов за баррель. При планировании бюджета учтена реализация налогового маневра в России, отмечал 8 августа заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

Однако 26 августа министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ сообщил, что Беларусь скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2019 год с учетом снижения прогнозных показателей основным торговым партнером — Россией, и снижения цены нефти. Первоначально планировалось, что по базовому сценарию прирост ВВП в 2019 году составит 2,8%, по целевому — 4,1%, новые цифры — 2,1% и 4%, соответственно.

«За последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров: международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год — ВВП снизился довольно существенно — на 0,8 процентных пункта», — отметил Д. Крутой. Кроме того, цена на нефть по целевому сценарию заложена на уровне 65 долларов за баррель против прежних 70 долларов.

«Мы полностью учли негативные последствия проведения Россией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики. Но пока для корректности расчетов мы считали по самому негативному варианту», — сообщил министр.

Ранее Минфин Беларуси прогнозировал в 2019 году снижение доходов республиканского бюджета на 600 млн. рублей (около 300 млн. долларов по текущему курсу)в связи с налоговым маневром из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и снижения на 25% ставки акцизов на нефтепродукты.

Эксперты Sberbankа CIB в связи с этим отмечают, что в 2019 году из-за налогового маневра российская нефть станет дороже для Беларуси на 300 млн. долларов при мировой цене в 73 доллара за баррель, и еще столько же бюджет Беларуси недополучит из-за снижения экспортных пошлин. «Поступления в бюджет Беларуси от экспортных пошлин (в том числе от реэкспорта нефти) снизятся в следующем году до 1,7 млрд. долларов с почти 2 млрд. долларов в 2018 году», — отмечается в отчете Sberbankа CIB.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно статданным, в январе-июне 2018 года Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов на 7,9% до 6,6 млн. тонн, в стоимостном выражении — на 27,7% до 3,36 млрд. долларов. Цены на нефтепродукты увеличились на 18,4% до 509 долларов за тонну.

В январе-июне Беларусь экспортировала 815 тыс. тонн нефти собственной нефти (рост на 0,9%) на 397,03 млн. долларов (рост на 39%). Экспорт калийных удобрений увеличился на 2,4% до 3,34 млн. тонн (в пересчете на 100% действующего вещества), в стоимостном выражении — на 14,8% до 1,28 млрд. долларов.

В январе-июне 2018 года Беларусь импортировала 263,7 тыс. тонн сжиженного газа (+23,1% к уровню января-июня 2017 года) на 104,247 млн. долларов (+40,7%, или на 30,178 млн. долларов больше, чем в январе-июне 2017 года). В том числе Беларусь увеличила импорт сжиженного газа из России на 19,3% в сравнении с январем-июнем 2017 года — до 255,7 тыс. тонн. Средняя цена импортируемого Беларусью сжиженного газа составила 395 долларов за тонну, что на 14,4% выше, чем в январе-июне 2017 года.

Беларусь увеличила затраты на импорт нефтепродуктов в январе-июне 2018 года на 85,3%, или на 396,621 млн. долларов в сравнении с январем-июнем 2017 года, до 861,727 млн долларов. Импорт нефтепродуктов увеличился на 52,1% до 2,189 млн. тонн. В том числе из РФ в Беларусь в январе-июне 2018 года было поставлено 2,111 млн. тонн нефтепродуктов (на 49,4% больше, чем в январе-июне 2017 года) на 807,895 млн. долларов (+83,4%, или + 367,305 млн. долларов). Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов составила 382,6 доллара за тонну (+22,7% к уровню января-июня 2017 года).

Татьяна Маненок, «Белрынок»