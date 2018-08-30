СМИ: В последние дни жизнь Кобзона поддерживали при помощи аппарата искусственной вентиляции легких 30.08.2018, 16:37

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Иосиф Кобзон

Фото: EPA

Народный артист СССР два дня назад впал в кому.

Последний месяц перед смертью народный артист СССР, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон провел в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Telegram-канал Mash

По данным канала, врачи сначала сумели стабилизировать состояние певца, но затем ему стало хуже. "Две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Два дня назад Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел", – говорится в сообщении. Кобзона похоронят на центральном Востряковском кладбище в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. "Несколько лет назад он сам купил там место. Там же находятся могилы его близких родственников. Иосиф Давыдович попросил похоронить его между матерью и тещей", – отмечают журналисты.