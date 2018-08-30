Профсоюз РЭП встал на защиту активистов «Европейской Беларуси» 2 30.08.2018, 16:47

Фото: ПЦ "Весна"

Леонид Кулаков и Майя Наумова обжаловали крупные штрафы за солидарность с профсоюзом РЭП.

30 августа активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Минска Майя Наумова и Леонид Кулаков обратились в кассационную инстанцию Мингорсуда с жалобами на постановление суда Первомайского района Минска, который присудил им крупные (по 980 руб. каждому) штрафы за участие в акции солидарности с лидерами профсоюза РЭП возле Дома правосудия в Минске, пишет гомельская «Весна».

Судьи Юрий Горбатовский и Инна Сидорок как под копирку написали, раз активисты публично демонстрировали бело-красно-белые флаги и выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь», значит, они проводили несанкционированный митинг.

С судьями районного суда не соглашается правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который отмечает дела Наумовой и Кулакова перспективными с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует граждан за выражение мнения с использованием мирного собрания.

«Права человека не имеют никакой ценности до тех пор, пока они не соблюдаются на практике. Ограничивая право судьи всякий раз обязаны доказать, для достижения какой цели они это делают. Такие цели прописаны в статье 23 Конституции - интересы национальной безопасности, общественного порядка, защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В делах Наумовой и Кулакова эти требования не выполнены, следовательно, судьи взяли на себя ответственность за нарушение конституционных прав граждан», - заявил профсоюзный юрист.

Майя Наумова и Леонид Кулаков намерены использовать все внутренние средства правовой защиты для того, что бы вынести данный вердикт на рассмотрение международных экспертов в Женеве (КПЧ ООН).

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Всего было задержано 11 человек, они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные дни в ожидании суда.

Профсоюз РЭП заявил, что окажет помощь каждому, кого осудили за акцию солидарности с лидерами профсоюза.