Саснович: Мама продала обручальное кольцо, чтобы я могла играть в теннис 1 30.08.2018, 17:04

Александра Саснович

Фото: БЕЛТА

Белорусская теннисистка рассказала о своем детстве.

24-летняя белоруска Александра Саснович, на US Open вышедшая во второй круг, рассказала о жертвах, которые принесла ее семья ради ее карьеры, пишет «Трибуна».

«Когда я была маленькой, мама продала обручальное кольцо, чтобы я могла играть в теннис. У нас было не очень много денег, так что приходилось непросто. А мой отец был со мной всю карьеру. Без него я ничто, я бы не играла.

В 13 лет я решила стать профессиональной теннисисткой. В 9 я еще играла по-детски, для себя. Так что профессионально я играю 11 лет. Другие начали раньше, но я думаю, что если бы начала так же, то могла бы не захотеть продолжать...

Тогда все время было бы одно и то же – теннис, теннис, теннис. Снова теннис? Да, теннис. А у меня другой путь. Я очень счастливый человек, и я знаю, что теннис – это мое. Это моя жизнь».

Также теннисистка рассказала о своей любви к сладостям и магазинам.

«Я ем «Нутеллу», по две банки за вечер! Нет, на самом деле нужно есть курицу и киноа, а сладкое нельзя. Если съесть даже дольку шоколада, то на корте будут проблемы (смеется).

В магазинах мне нравится не покупать, а просто смотреть. Но иногда и хочется что-то купить – это мой наркотик! Иногда у меня бывает агрессивное настроение, и я хочу от него избавиться. И мне даже никто не нужен, я просто люблю одна пройтись по магазинам, где потрачу свои деньги. Я смотрю, сколько заработаю за каждый круг, и если этого не хватит, смотрю следующий круг.

Но на самом деле я играю не ради денег, а ради людей, которые меня поддерживают. Деньги для меня не очень важны. Мне важнее любить свою работу. У многих этого нет».

Во втором круге US Open Саснович сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.