Ученые из Финляндии: Отпуск и дополнительные выходные продлевают жизнь 30.08.2018, 17:06

Исследование длилось на протяжении 40 лет.

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии выяснили, что отпуск и дополнительные выходные продлевают жизнь. Эти данные специалисты озвучили на конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене.

Исследование, которое длилось на протяжении 40 лет, показало, что те участники эксперимента, которые брали до трех недель отпуска в год, были в три раза больше подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто отдыхал от работы свыше трех недель в год. Об этом сообщает The Independent (перевод - «Новое время»).

При этом, исследователи отметили, что здоровая диета и регулярные физические упражнения не могут заменить отпуск. В частности, они выяснили, что те респонденты, которые занимались спортом и правильно питались, но проводили менее трех недель в отпуске, были подвержены тому же риску преждевременной смерти.

«Мнение, что здоровый образ жизни компенсирует тяжелую работу и отсутствие выходных – ошибочно. Отпуск – отличный способ снять стресс и, как показывает наше исследование, он способен продлить вам жизнь», - говорит профессор Тимо Страндберг.

В исследовании принимали участие 1222 мужчины среднего возраста, рожденные между 1919 и 1934 годом. У всех участников исследования была, как минимум, одна привычка, негативно влияющая на здоровье сердечно-сосудистой системы, например, курение, избыточный вес или высокое кровяное давление.

Добровольцы были разделены на две группы. Медики давали первой группе рекомендации по здоровому образу жизни - отказу от курения, правильному питанию и физическим нагрузкам. Некоторые из участников получали медицинское лечение под наблюдением авторов исследования. В свою очередь, добровольцы из второй группы не получили рекомендаций специалистов и продолжили вести привычный для них образ жизни.

В результате выяснилось, что благодаря здоровому образу жизни участники исследования из первой группы снизили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 46 процентов. Однако в последующем ученые обнаружили, что смертей во второй группе, которая вела привычный образ жизни, оказалось меньше. Это привело к тому, что ученые решили провести анализ неучтенных ранее данных, включая количество дней отпуска и рабочих часов.

В результате им удалось выяснить, что добровольцы, которые получили рекомендации по здоровому образу жизни, но проводили в отпуске менее трех недель в году, умирали на 37 процентов чаще, чем те, кто отдыхал дольше.

Таким образом, ученые установили, что люди, которые уходят в длительные отпуска и чаще отдыхают, в среднем живут дольше и реже страдают от болезней сердца:

«Мы связываем это со стрессом и недостатком сна. Абсолютные трудоголики действительно чаще умирают молодыми», - подытожил специалист.