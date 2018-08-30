Посол Великобритании призвала расследовать исчезновения белорусских политиков

Посол Великобритании призвала расследовать исчезновения белорусских политиков4
- 30.08.2018, 17:14
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Заявление приурочено к международному дню пропавших.
Посол Великобритании Фиона Гибб 30 августа призвала белорусские власти провести «основательное расследование» исчезновений Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренко и Дмитрия Завадского, сообщает «Радыё Свабода».
Заявление приурочено к международному дню пропавших.
Ежегодно 30 августа по инициативе ООН отмечается Международный день пропавших.
В 1999-2000 гг. в Беларуси при загадочных обстоятельствах исчезли бывший вице-спикер ВС Беларуси Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский. Международное сообщество подозревает в похищениях работников силовых структур.