Посол Великобритании призвала расследовать исчезновения белорусских политиков 4 30.08.2018, 17:14

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Заявление приурочено к международному дню пропавших.

Посол Великобритании Фиона Гибб 30 августа призвала белорусские власти провести «основательное расследование» исчезновений Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренко и Дмитрия Завадского, сообщает «Радыё Свабода».

Заявление приурочено к международному дню пропавших.

Ежегодно 30 августа по инициативе ООН отмечается Международный день пропавших.

В 1999-2000 гг. в Беларуси при загадочных обстоятельствах исчезли бывший вице-спикер ВС Беларуси Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский. Международное сообщество подозревает в похищениях работников силовых структур.