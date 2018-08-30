ФБК: У главы пенсионного фонда России недвижимости – на $14,68 миллионов 7 30.08.2018, 17:21

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Антон Дроздов

Фото: ТАСС

Фонд Навального раскрыл новый вопиющий факт коррупции в России.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал данные о финансовом состоянии главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, сообщает «Радио Свобода».

Как сообщает ФБК, Дроздов владеет тремя квартирами в центре Москвы: семикомнатной в районе Патриарших прудов, стоимость которой оценивается примерно в 490 миллионов рублей, и еще двумя – в пешей доступности от нее, в доме на улице Долгоруковская, общей стоимостью 60 миллионов рублей. Официально квартиры на Долгоруковской записаны на мать и тестя Дроздова.

Кроме того, на жену главы Пенсионного фонда записаны два места в подземном гараже стоимостью по 4 миллиона рублей за каждое, и два автомобиля - Mercedes-Benz GL и Lexus LS, общей стоимостью 12 миллионов рублей.

Наконец, на 79-летнюю тещу Дроздова записан дом в элитном дачном поселке "Николино" на Рублевском шоссе площадью в 617 квадратных метров. Как отмечает ФБК, этот дом, вместе с участком площадью в 33 сотки и гаражом на 128 метров, 79-летняя Наталья Андреевна Демчинская получила в дар от своей дочери – соотвественно, жены главы Пенсионного фонда. Стоимость недвижимости оценивается в 400 миллионов рублей. Общая стоимость недвижимости - 1 миллиард рублей ($14,68 миллионов).

ФБК отмечает, что дата, в которую дом был подарен – 30 декабря 2009 года – была выбрана не случайно: если бы жена Дроздова владела недвижимостью на Рублевке еще один лишний день, то ей пришлось бы декларировать ее на свое имя.

При этом, по данным ФБК, официальная зарплата Дроздова – около 4 миллионов рублей в год, а суммарный доход его семьи за последние 9 лет – 79 миллионов рублей, что в 12 раз меньше стоимости недвижимости, которой семья владеет.

Отдельно Фонд борьбы с коррупцией отмечает, что Антон Дроздов много лет платил по 2,5 миллиона рублей в год за обучение двух своих детей в Московской экономической школе, а сейчас платит 1, 5 миллиона рублей в год за обучение старшей дочери в престижном шотландском университете Сент Эндрюс. В этом же университете, сообщает ФБК, учился наследник британского престола принц Уильям.