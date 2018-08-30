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МИД Украины подготовил документы для разрыва договора о дружбе с Россией

  • 30.08.2018, 17:39
Павел Климкин
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Россия всегда нарушала сущность договора.

Внешнеполитическое ведомство Украины подготовило необходимый пакет документов для разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году.

По словам главы МИД Павла Климкина, «это всегда было нашей позицией, поэтому мы его проработали. В ближайшие дни мы внесем его формально».

Он добавил, что всегда говорил, что Россия нарушила всё, что возможно в этом договоре. «Во-вторых, конечно, есть юридическая сторона, политическая, но и эмоциональная сторона. Ну о какой дружбе о каком сотрудничестве может идти речь?» — заявил министр, слова которого приводит УНИАН.


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