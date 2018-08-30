Лунинчанка сорвала погон милиционеру 7 30.08.2018, 17:45

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Происшествие случилось во время драки в местном ресторане.

33-летняя женщина, находясь в ресторане СК «Юна», беспричинно, из хулиганских побуждений избила другую посетительницу.

- О драке сигнал поступил в милицию, - прокомментировал Медиа-Полесью начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич.

– При выяснении обстоятельств происшествия, личность дебоширившей гражданки была установлена. Еe задержали на площади Привокзальной. При этом совершившая правонарушение гражданка воспрепятствовала законной деятельности сотрудников милиции. Она нанесла несколько ударов руками в область головы командиру отделения взвода ППСМ, находившегося при исполнении, хватала его за форменную куртку и сорвала погон.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении дебоширки два уголовных дела: по части 1 статьи 339 «Хулиганство» и статье 364 «Насилие в отношении сотрудника внутренних дел». Подозреваемой может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.