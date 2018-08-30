Отношусь с пониманием! Антон Орехъ

30.08.2018, 17:51

Антон Орехъ

Нам есть с кого спросить за нашу счастливую старость.

Путин смягчил приговор. Но не всем. По приговору суда первой инстанции, точнее, первого чтения, бабам давали по восемь лет, мужикам – пятёру. Но учитывая, что это все-таки женщины, Путин вошел в положение, учел смягчающие обстоятельства и пожалел тётенек.

В его предложениях есть даже что-то вроде УДО. Родишь троих – тебе еще трешку скинут, четверых – четыре. С учетом того, что женщины стали активно рожать и после сорока, есть стимул производить потомство прямо до пенсии. И вместе со свидетельством о рождении и сертификатом на материнский капитал, вам выпишут пенсионное удостоверение. И будете вы многодетной пенсионеркой. Заодно ваши дети поработают на будущих пенсионеров. У нас же демографический провал после лихих 90-х.

Но раз уж президент решил проводить пенсионную реформу в жанре тюремной лирики, то его слова я рассматриваю почти как чистосердечное признание. Вот он — гений современности, а за двадцать лет правления так ничего и не смог сделать с 90-ми годами.

Двадцать лет великолепно правил страной и мы торжественно пришли к тому, что пенсии платить нечем. Нефть хлебали цистернами, продавали ее по цене героина, а платить нечем. Экономика растет, стабильность крепнет, резервы глубоки, мощь велика, престиж гигантский – всё хорошо, только денег нет. И последствия никак не преодолеваются.

Чем лучше живем, тем туже пояса. Чем сильнее государство, тем беднее его казна. И ладно бы пенсии-то были ого-го! Но в России нищий на паперти получает больше, чем ветеран труда. Путин был откровенен и передал нам ход своих мыслей.

Он думал, откуда взять деньги. Ввести новые налоги, продать собственность, пустить по ветру резервы. То есть он видел только два способа — или ограбить нас еще раз или пропить награбленное прежде. А заработать не думали? Если бы экономика действительно росла, не было бы никаких проблем с деньгами. Если бы росли реальные доходы, то не было бы проблем с наполнением казны. Тогда и не пришлось бы думать о поборах и распродаже запасов.

Проблема не в 90-х, а в том, что именно после 2000 года, имея фантастические условия для рывка, Россия под руководством Путина, по факту простояла эти 20 лет на месте. И за эти 20 лет люди, полные энергии и сил, состарились и подошли к пенсии. А платить пенсию нечем. И нас теперь просят отнестись с пониманием. И мы теперь действительно понимаем. Очень хорошо, что Путин больше не прячется за четыре сотни клоунов из Думы, которые сначала проголосовали одно, а завтра по свистку проголосуют другое. Хорошо, что Путин не пихает вперед себя под плевки и насмешки Медведева, получившего спортивную травму. Нам есть с кого спросить за нашу счастливую старость. С полным пониманием.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»