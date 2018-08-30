Как выглядят «минимальные зарплаты» соседей на фоне Беларуси 1 30.08.2018, 17:58

В странах Балтии снова растут зарплаты.

«Салідарнасць» разобралась, какая «минималка» в Беларуси и у её соседей.

Профсоюзы и работодатели Эстонии «договорились» на минималку в 540 евро. Теперь проект повышения пройдет общественное обсуждение. Об этом пишет postimees.ee.

В Литве сложнее – профсоюзы настаивают на 450 евро, а работодатели и кабмин – на 420. Окончательное решение о сумме повышения примут через две недели, сообщает delfi.lt. В Латвии минимальная заработная плата равна 430 евро – правительство планирует удерживать её на этом уровне до 2020 года.

В России повышали «минималку» в мае 2018 – до 11163 российских рублей. В Украине она не менялась с начала года и составляет 3723 гривны. В Беларуси она не росла в 2018 году и равна 305 белорусским рублям.

Сравним их. Курс постоянно меняется, а зарплаты в Украине, Беларуси и России – в национальной валюте. Мы пересчитали все зарплаты в евро и показываем в инфографике: