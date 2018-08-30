Армию Латвии подняли по сигналу тревоги 30.08.2018, 18:09

Латвийские военные в ходе учений «Намейс 2018» отработали «украинский сценарий» в городе Екабпилс.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на LA.lv.

Рано утром в пятницу в Екабпилсе прозвучал сигнал тревоги. По легенде, ряд хорошо подготовленных и физически развитых людей подошли к городскому совету, требуя смены власти в городе и стране, и провоцируя столкновения с полицией. В ответ латвийская армия подняла батальоны Нацгвардии и спецназ.

Военные подчеркивают, что именно с якобы безоружных митингов местных начался захват власти российскими диверсантами в украинском Донецке и Луганске.

Подавление "столкновений" в Латвии отработали также союзные польские военные.

В учениях "Намейс 2018" принимают участие военнослужащие, ополчение, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - всего около 10 тысяч человек. В роли противников выступают солдаты союзников по НАТО. Учения продлятся до 2 сентября.