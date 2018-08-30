Данкверт продолжает «продуктовую войну» с Беларусью 1 30.08.2018, 18:19

Россельхознадзор запретил ввоз продукции еще с одного белорусского предприятия.

Россельхознадзор с 31 августа запрещает поставки продукции с белорусского предприятия "Молочный гостинец". Продукция пяти предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль, передает interfax.by.

Как сообщает служба, это связано с нарушениями ветеринарно-санитарных требований РФ.

Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции предприятий "Беловежские деликатесы" (выявление кокцидиостатиков в колбасных изделиях), "Квинфуд" (несоответствие гистологического состава информации, заявленной на маркировке консервов из говядины), Слуцкого мясокомбината (выявление ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины), ЧПУП "15 Авеню" (выявление бактерий группы листерий в солёной рыбе), филиала "Коопзаготпромторг" Поставского райпо (выявление бактерий группы листерий в говядине).