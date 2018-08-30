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УЕФА оштрафовал «Зенит» на €20 тысяч за поведение фанатов на матче в Минске

  • 30.08.2018, 18:25
Фото: sb.by

Болельщики питерцев наказаны за пиротехнику и попытки проникновения на поле.

"Зенит" оштрафован УЕФА на 20 тысяч евро по итогам первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо".

Петербургский клуб наказан за поведение болельщиков, пиротехнику и попытки проникновения фанатов на поле, сообщает ТАСС.

Матч прошел 9 августа в Минске и завершился со счетом 4:0 в пользу минского "Динамо".

В ответном матче "Зенит" выиграл в овертайме со счетом 8:1 и вышел в следующий раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.


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