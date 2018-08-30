Добрый дедушка 1 Виталий Портников, «Грани.ру»

30.08.2018, 18:36

Виталий Портников

Отличие дедушки Владимира Владимировича от дедушки Владимира Ильича именно в том, что он не в мавзолее, а рядом.

Мы, советские октябрята и пионеры, не успели познакомиться с дедушкой Владимиром Ильичом Лениным - дедушку нам заменяла мумия из мавзолея, - но точно знали из смешных детских книжек и учительских рассказов, каким добрым был старичок из Горок. То детишек на елку пригласит, то с печником пошутит, то просто будет кричать "расстрелять! расстрелять!" - и заразительно смеяться. Чудо какой дедушка! Только мертвый, хоть и вечно живой.

Положительное отличие дедушки Владимира Владимировича от дедушки Владимира Ильича именно в том, что он не в мавзолее, а рядом. Он не вечно живой, он просто живой, хотя иногда так и не кажется. Он может выступать по телевизору и проявлять свою доброту, так сказать, в реальном времени. И бывшие советские октябрята и пионеры, которые успели стать российскими пенсионерами или ожидают присвоения этого почетного звания, могут оценить всю доброту дедушки Владимира Владимировича уже сейчас, при его жизни. Не нужно ходить в мавзолей и там плакать, созерцая тело любимого вождя. Можно смотреть телевизор и радостно восхищаться. И говорить простое человеческое спасибо.

Ведь добрый дедушка не напрасно ждал, когда наглые бояре проявят себя во всей срамоте и попробуют повысить пенсионный возраст россиянкам на страшные восемь лет. Ждал, пока все они, антинародные, за исключением разве что прокурор-красавицы Поклонской, все одобрят, за все проголосуют. А потом показал всю свою доброту. Женщин, сказал дедушка, нужно беречь, это ж вам не тлетворный Запад, где сразу и не разберешь, кто идет, мужик или баба. Поэтому возраст им будет повышен на какие-то ничтожные пять лет.

А мужиков, конечно, надо уважать - они сильные, русские мужики, они ж ого-го, не америкосы какие-то! Поэтому им не нужно таких поблажек, как женщинам, это будет пропаганда гомосексуализма среди детей и юношества. У мужиков будет нормальное мужское повышение. И этим нужно гордиться, а женщин нужно любить, а народы Севера нужно уважать. Если ты эскимос или многодетная мать, то живи на пенсии. А если ты мужик, настоящий русский мужик, то зачем она тебе вообще нужна, эта пенсия? Руки-ноги есть?

Вон добрый дедушка Владимир Владимирович ни на какую пенсию - даром что военный пенсионер - не собирается. И помогает другим остаться в активной жизни. А деньги, которые пошли бы на растительное существование настоящих мужиков и их любимых жен, тратит правильно и осмысленно. Спасает шахтеров Донбасса. Моряков Севастополя. Детей Сирии. Президента Центральноафриканской Республики. Да мало ли кого можно спасти.

Добрый дедушка Владимир Владимирович - он же неуемный в свой доброте, у него тут и дети на елке, и мост в Крым, и обстрел Украины - словом, все, что можно придумать и даже больше. Дедушка Владимир Ильич имел почти такую же неисчерпаемую фантазию, так же любил детей, женщин и русских мужиков, пока не попал в мавзолей.

Хорошо, что дедушка Владимир Владимирович пока с нами.

Виталий Портников, «Грани.ру»