США начинают создание «арабской НАТО» 30.08.2018, 18:55

Арабский аналог НАТО может быть официально оформлен уже этой осенью.

Администрация Дональда Трампа усиливает работу по созданию нового военного блока на Ближнем Востоке, куда, как ожидается, войдут 6 стран-членов ОПЕК, а также Египет и Иордания.

Арабский аналог НАТО, задуманный еще в 2011 году во время серии "цветных революций" и "арабской весны", но так и не реализованный при Бараке Обаме, может быть официально оформлен уже этой осенью - в ходе саммита стран Персидского залива в Вашингтоне 12-13 октября, передает finanz.ru.

Целью блока, будущие члены которого уже являются союзниками США в регионе и крупнейшими покупателями американского оружия в мире, станет создание "бастиона противодействия терроризму, экстремизму и агрессии со стороны Ирана", сообщил Defense News источник в Совете национальной безопасности при Белом Доме.

По данным издания, идея Ближневосточного стратегического альянса (MESA) была вновь озвучена Трампом в ходе визита в Саудовскую Аравию в мае прошлого года, который закончился заключением крупнейшей оборонной сделки в истории Штатов.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд подписал контракты на 109,7 млрд долларов, а предстоящих инвестиций и соглашений по обслуживанию техники их общая сумма достигла 350 млрд долларов.

В течение ближайших 10 лет США резко увеличат поставки саудовской армии ракет, боевых машин пехоты, кораблей береговой охраны, систем ПВО THAAD и обмундирования.

В альянс, как ожидается, войдут Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман, Бахрейн и даже Катар, оказавшийся в прошлом году под экономической блокадой со стороны ближайших соседей.

Кроме того, присоединиться к блоку могут Египет и Иордания.

Для блока, впрочем, остается много препятствий: одно из них - продолжающийся дипломатический кризис вокруг Катара, заявил Defense News дипломатический источник на Ближнем Востоке.

Далеко не все страны разделяют сверхжесткую позицию саудитов по Ирану, для отсечения которого, как представляется, и задуман новый альянс, отмечает Йезид Саех, старший научный сотрудник Carnegie Middle East Center. Например, нейтралитет по отношению к Тегерану выдерживает Оман, который, к тому же, отказался поддержать арабскую коалицию в Йемене.