Раиса Михайловская: Отношение Беларуси к насильственным исчезновениям - это тест на ее гуманность 2 30.08.2018, 19:05

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Все это время следствие только и занимается не чем иным, как имитацией расследования.

30 августа по всему миру отмечается День жертв насильственного исчезновения. Эта традиция заложена еще в 1980-х годах, а в 2006 году на уровне ООН была принята Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. На данный момент Конвенцию подписали 107 стран, 64 из них ее ратифицировали. Но Беларуси среди подписавших стран до сих пор нет, пишет spring96.org.

Почему Беларусь не спешит присоединяться к этой Конвенции? Возможно потому, что проблема насильственных исчезновений, к сожалению, не является далекой для страны темой. В 1999 году в Беларуси бесследно исчезли экс-министр МВД Юрий Захаренко, вице-спикер Верховного Совета Виктор Гончар, известный бизнесмен Анатолий Красовский, а в 2000 году - журналист Дмитрий Завадский. С тех событий прошло 19 лет, однако за все это время следствие ни на шаг не продвинулось вперед, чтобы ответить на главный вопрос: кто стоит за этими исчезновениями? Следствию якобы не хватает доказательств, однако скорее всего, ему просто не хватает желания.

Так считает Раиса Михайловская, руководительница Белорусского документационного центра, который много лет курирует эти громкие общественно-политические дела.

"По этим четырем политическим исчезновениям почти 20 лет назад заведены уголовные дела, но они до конца не расследованы, не доведены до суда, виновные, которые должны понести наказание, до сих пор не найдены. Поэтому точно могу сказать, что все это время следствие только и занимается не чем иным, как имитацией расследования", - уверена Раиса Михайловская.

Белорусский документационного центр помогает родственникам пропавших добиваться правды о судьбе их близких. Организация собирает документы и другую информацию по данным делам, которые хранятся в базе данных "Помним". Усилиями БДЦ был создан документальный фильм "Банда", рассказывающий о тех событиях 1999-2000 годов и который уже просмотрело около 500 тысяч человек по всему миру. Также, благодаря документационному центру, голоса родственников исчезнувших белорусов были услышаны на международном уровне.

"В 2017 году КПЧ ООН рассмотрел просьбу матери и дочери Юрия Захаренко и признал, что Беларусь нарушила право пропавшего политика на жизнь. Аналогичное решение было принято в 2009 году по делу Анатолия Красовского. В данный момент на рассмотрении в КПЧ находится еще одна жалоба Ульяны Захаренко, мать Юрия, на нарушение ее права на доступ к правосудию. К сожалению, Ульяна Захаренко в прошлом году ушла из жизни, и теперь я являюсь по доверенности представителем в этом деле. Совсем недавно мы помогали жене Анатолия Красовского Ирине с составлением ходатайства в Следственный комитет по некоторым новым обстоятельствам дела и сейчас ждем оттуда ответ", - рассказывает руководительница БДЦ о правовой помощи родственникам пропавших.

Но имеют ли хоть какое-то значение для государства эти решения? К сожалению, Беларусь не только не присоединилась к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Кроме этого государство категорически отказывается выполнять решения и рекомендации КПЧ ООН и других международным договорных органов, тем самым ярко демонстрируя настоящий уровень своей гуманности, отмечает Михайловская.

"Я бы сказала, что отношение страны к ситуации с насильственными исчезновениями собственных граждан - это такой своеобразный тест на гуманность государства и на ее приверженность международным стандартам.

Требования присоединиться к Конвенции по защите от насильственных исчезновений звучат постоянно. И от правозащитников, и от родственников пропавших. Например, Ирина Красовская создала в свое время инициативу «Мы помним», входящую в международную коалицию организаций, которые активно работают по насильственным исчезновениям. Но я думаю, что в нашей стране одного желания и требований общества, к большому сожалению, мало. Нужна политическая воля, и я не думаю, что в наших условиях, при нынешнем политическом режиме возможно присоединение к этой Конвенции".

Надо отметить, что тема насильственных исчезновений в Беларуси постоянно звучит в альтернативных докладах правозащитников, которые они предоставляют в договорные органы. Эта проблема была освещена в альтернативном докладе на 63-ей сессии Комитета против пыток ООН. Также тема насильственных исчезновений содержится в коалиционное докладе правозащитников в Комитет по правам человека ООН, который будет представлен на 124 сессии Комитета в ноябре этого года.