В Минске из-за жаркого лета повторно цветут каштаны 4 30.08.2018, 19:29

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Повторное цветение деревьев в последнее время довольно распространенное явление.

В районе улицы Сурганова и площади Бангалор второй раз за лето зацвели каштаны. Tut.by узнал, как часто происходят такие явления.

Сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Игорь Гаранович рассказал, что повторное цветение деревьев происходит из-за погоды. Если долгое время стоит высокая температура, наблюдается теплое лето и поздняя осень, тогда расцветают не только каштаны.

— Это уже стало как обычное дело. Потому что теплая осень и растения почти закончили вегетацию, и как бы им кажется, что наступает опять весна. Могут даже быть маленькие плоды. Почему именно на Бангалор? Возможно, там солнечно, особо тепло. Главное, чтобы была здоровая атмосфера, потому что вдоль улиц они стоят сухие от болезней и вредителей.

По словам сотрудника, повторное цветение деревьев в последнее время довольно распространенное явление. Ему известно даже о случаях цветения и плодоношении яблонь в этот период на Полесье.