Бегство российских элит на Кипр ускорилось в 1,4 раза 7 30.08.2018, 19:34

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Спрос на недвижимость для покупки гражданства бьет рекорды.

Спрос россиян на покупку недвижимости в европейских офшорах с последующим получением гражданства продолжает расти, передает finanz.ru.

За январь-август 2018 года число заявок на покупку жилой и коммерческой недвижимости для получения гражданства Мальты и Кипра от граждан РФ увеличилось на 40%, сообщает конслалтинговая компания Knight Frank.

Паспортная программа Кипра требует вложить в экономику страны не меньше 2 млн евро, из которых 500 тысяч должны пойти на покупку недвижимости.

Количество таких сделок к концу июля выросло на 25% по сравнению с прошлым годом: было куплено 5,4 тысячи объектов, подсчитали в Knight Frank.

Мальтийская программа позволяет получить гражданство тем, кто внес вклад в Национальный фонд страны в размере 650 тысяч евро и произвел инвестиции в размере 150 тысяч евро в утвержденные финансовые инструменты со сроком владения не менее пяти лет. Также заявитель должен приобрести недвижимость на сумму не меньше 350 тысяч евро или арендовать, но не дешевле 16 тысяч евро в год.

На паспортную программу Мальты подано более 1 600 заявлений из 1 800 возможных.

Массовая продажа европейских паспортов выходцам из России и стран бывшего СССР вызывает беспокойство в ЕС, заявила в начале августа еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

По ее словам, практика выдачи "золотых виз" и "золотых паспортов" в обмен на инвестиции и покупку недвижимости должна быть сокращена, а новые нормы, ограничивающие приток в ЕС мигрантов с сомнительным происхождением капитала, будут подготовлены и опубликованы в сентябре. "ЕС не должен стать убежищем для коррупции и грязных денег", - заявила Юрова, подчеркнув, что "некоторые государства-члены должны сделать больше, для того чтобы не предоставлять гражданство".

Как сообщает Der Spiegel, под прицел ЕК попали Греция, Кипр и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик.

По данным правительства Мальты, каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.

Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

Также в списке - предположительно семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, тезки топ-менеджеров "Лаборатории Касперского", гендиректора золотодобывающей компании "Полюс" Павла Грачева, включенный в рейтинг топ-25 самых ввысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.