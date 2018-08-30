US Open: Белоруски Саснович и Соболенко обыграли россиянок Касаткину и Звонареву
- 30.08.2018, 20:06
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Белоруски пробилась в 1/16 финала турнира.
Белоруска Александра Саснович (33-й номер рейтинга WTA) пробилась в 1/16 финала US Open. В матче 1/32 финала наша соотечественница переиграла россиянку Дарью Касаткину (11 WTA) — 6:2, 7:6 (7:3).
В 1/16 финала Саснович сыграет с японкой Наоми Осакой (20 WTA).
В параллельном матче Арина Соболенко (№ 20 WTA) взяла верх над россиянкой Верой Звонаревой (№ 133 WTA) — 6:3, 7:6 (9:7).
Накануне Виктория Азаренко пробилась в 3-й круг, где сразится с 3-й ракеткой мира Слоан Стивенс, а Вера Лапко завершила выступления во 2-м раунде.