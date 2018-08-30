Видеообращение удава Каа к бандерлогам 7 Игорь Яковенко

30.08.2018, 20:12

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Сразу после обращения Путина в телевизоре начался шабаш восторженных бандерлогов.

Тени исчезают в полдень. В 12 часов 29.08.2018 в России исчезли тени Конституции, разделения властей, парламентаризма и прочих глупостей, которых, на самом деле, конечно, не было, но тени-то были. А тут исчезли и они…

Путин обратился к россиянам в проникновенной стилистике общения удава Каа с бандерлогами: «Вы слышите меня, бандерлоги? Сделайте один шаг вперед». Вербальный танец Путина-Каа должен оказывать гипнотическое воздействие на россиян-бандерлогов. «Тяжелейшие демографические потери во время войны…», «демографический провал 90-х…», «оппозиционные силы будут использовать это для саморекламы…». Бандрелоги, приникнув к телевизорам, кивают: да-да, все верно – и война была и 90-е проклятые, и оппозиция, она такая, все правильно.

Добившись полного согласия аудитории путем размягчения ее мозгов, Путин-Каа переходит к конкретике и выносит окончательный вердикт популяции. Все понимают, что это не поправки, которые президент по закону должен внести в Госдуму ко второму чтению, а именно окончательный приговор.

Поправок шесть и они заслуживают быть названы как «шесть путинских ударов» по мозгам россиян.

Первым делом Путин заступился за женщин, которым пенсионный возраст предложено увеличить на 8 лет, в то время как мужчинам на 5. «Ну, так не пойдет, конечно. Это неправильно», - возмутился Путин и приговорил женщинам уходить на пенсию с 60 лет. Прием с добрым и злым следователем стар как мир. Злое правительство, обидевшее женщин и добрый Путин, спасший им целых три года пенсии. Остальные поправки носят настолько косметический характер, что их нет смысла детально обсуждать.

Впрочем, идея ввести уголовную и административную ответственность работодателя за увольнение, а главное за отказ приема на работу человека предпенсионного возраста заслуживает внимания. Запрет на увольнения людей предпенсионного возраста еще полбеды, хотя по российскому законодательству работник должен очень постараться, чтобы его уволили, а теперь, видимо, достигнув определенного возраста, сотрудник может безнаказанно пить и прогуливать. Что же касается уголовного наказания за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста, то тут трудно даже моделировать правоприменительную практику по таким «преступлениям». То есть, приходит к вам в частное предприятие человек в возрасте 60+ и вы обязаны его взять на работу, невзирая на то, что он вам просто не подходит? Могу себе представить, какую ненависть теперь будут испытывать работодатели к немолодым сотрудникам и соискателям.

Сразу после обращения Путина в телевизоре начался шабаш восторженных бандерлогов. Не успел из эфира исчезнуть президент, как туда с экстренным выпуском «60 минут» влетели Скабеева с Поповым. И понеслось. Депутаты от «Единой России» Исаев, Ревенко и прочие, оказывается, тоже думали, что 63 года для женщин это слишком долго, а вот 60 в самый раз. Просто сказать вслух стеснялись. Потом на экране показали Валентину Матвиенко. И вы знаете, она тоже полностью поддерживает все поправки Путина, считает их очень правильными, мудрыми, а также человечными. Это, конечно, было настоящей сенсацией. И это только начало. В ближайшее время мы услышим еще столько слов о милосердии и гениальности Путина, что их поток может затмить даже ту лавину славословий, которая несется по всем каналам в адрес Собянина…

В «Книге джунглей» у Киплинга общение удава Каа с бандерлогами носило гастрономический характер. Общение Путина с подведомственной популяцией имеет ту же основу. Разница в том, что у Каа один рот, а вокруг Путина целая толпа прожорливого окружения.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com