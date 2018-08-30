На Комаровке поставили автоматы, которые наливают моющее средство 7 30.08.2018, 20:20

1,696

По виду автоматы напоминают те, что за монетку наливают газировку в стакан.

На Комаровке появились новые автоматы, которые наливают средство для мытья посуды и гель для стирки в банку или бутылку, которую покупатель принес с собой. «Взял свою тару из дома, подошел, два рубля бросил — и получил литр геля для стирки», — рассказывают покупатели. Пока автоматы работают в тестовом режиме, но многие работники рынка, да и не только, уже протестировали новинку, передает tut.by.

По виду автоматы напоминают те, что за монетку наливают газировку в стакан. Они совсем недавно появились на рынке. Идея в том, чтобы не платить каждый раз за бутылку, а наливать гель для стирки и средство для мытья посуды в одну и ту же тару.

— Пластиковая бутылка с этикеткой и крышкой стоит 1,8 рубля. То есть эту сумму мы каждый раз платим производителю за то, что потом выбросим. Но бутылка вечная, ей можно пользоваться очень долго. Теперь на Комаровку можно прийти со своей бутылкой и налить в нее литр нужного средства всего за 2 рубля, — рассказывает владелец автоматов. — Это как в СССР сметану, сгущенку продавали в розлив.

Для сравнения: литр одного из самых дешевых гелей для стирки в магазине стоит 3,9 рубля, то есть почти в два раза дороже. К слову, эти автоматы хороши не только для кошелька, но и для экологии. Ведь пластик разлагается столетиями. Чем меньше его будет выброшено, тем лучше.

Пока такие автоматы есть только на Комаровке. Но если минчанам понравится идея, это будет целая сеть. Налить геля для стирки или средства для мытья посуды можно будет во всех спальных районах города.

— Этого геля при полной пятикилограммовой загрузке стиральной машины хватает на 15 стирок, а при половинчатой загрузке — на 30, — говорит хозяин ноу-хау. — Работники рынка, да и просто люди уже протестировали средства. Говорят, что стирает и моет хорошо. Некоторые уже по несколько раз приходили.

Пока автоматы работают в тестовом режиме. Есть некоторые технические сложности. Но их хозяин говорит, что в течение недели-двух все полноценно заработает.

— У нас проблемы с датчиками измерения. Они предназначены для воды, а с вязким гелем для стирки или средством для мытья посуды они могут промахиваться с объемом. То есть наливать больше или меньше, — поясняет мужчина. — Мы ищем варианты решения этой проблемы.