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Российского дипломата не пустили в Украину

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  • 30.08.2018, 20:31
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Россиянину запрещен въезд на территорию Украины до 2023 года.

Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков".

Проверяя документы, пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове, которому запрещен въезд на территорию Украины до 2023 года.

Россиянина вернули в РФ.

Источник Украинской правды в ГПСУ сообщил, что речь идет о человеке по имени Дербышев М. Ему запрещен въезд в Украину в 2018 году.


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