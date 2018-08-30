Минчанину в магазине вместо креветок продали скрученные крабовые палочки 3 30.08.2018, 20:49

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«Креветки» житель столицы купил в одном из магазинов «Корона».

Минчанин Дмитрий Григоров решил побаловать себя морским коктейлем из кальмаров, мидий, осьминога в креветок. Он купил замороженный коктейль на вес в одном из магазинов "Корона", передает euroradio.fm.

Однако дома, когда разморозил продукты и начал готовить, мужчина выяснил, что собственно креветок в коктейле нет — там были крабовые палочки в форме креветок. "Сделаны очень похоже, в замороженном виде распознать — без шансов. В результате блюдо было испорчено", — констатирует Григоров.

Об этом случае он написал в Фейсбуке. Кстати, сеть магазинов "Корона" отреагировала на критику и ответила минчанину.

Оказалось, что производителем этой продукции является компания VICI.

"Для удобства покупателей мы указываем информацию о составе продуктов на вес на специальных табличках (прикрепили фото). В данном случае "креветки" — это изделие, формируемое из сурими, т.е. имитация из сурими", — объясняют представители "Короны".

Изобретение белорусских производителей не может не радовать. Ожидаем, что вскоре в магазинах появятся лососина, формируемая из сельди, и говядина, формируемая из свинины.